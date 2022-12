Sanremo 2023 | Amadeus spara una nuova bomba | all’Ariston ci sarà anche lei

(Di lunedì 5 dicembre 2022) . Questo nome per il Festival non era mai emerso in passato Mancano meno di due mesi alla prima puntata, ma ormai del Festival disappiamo quasi tutto. C’è il cast dei 22 Big, aspettiamo i nomi dei sei Giovani che si L'articolo proviene da Inews24.it.

Articoli più letti Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli: i big che parteciperanno al festival di Nicholas David Altea Pinocchio di Guillermo Del ...Amadeus , amico e sodale di Rosario, ovviamente si presta al gioco: balla, scherza e meno di ventiquattr'ore dopo aver svelato la lista dei cantanti diannuncia un'altra carta del ...Anche se aveva promesso che non sarebbe mai salito sul palco dell'Ariston, J-Ax parteciperà al Festival di Sanremo 2023: perché ha cambiato ideaGuardare per credere se avete ancora qualche dubbio in merito – VIDEO Nella giornata di domenica 4 dicembre il suo nome è stato annunciato dal conduttore televisivo Amadeus come partecipante alla ...