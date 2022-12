(Di lunedì 5 dicembre 2022) All’indomani dell’ufficializzazione della corsa alla segreteria del Pd di Elly Schlein, che sembra orientare la sfida per la guida del partito in una corsa a due tra l’ex leader di Occupy Pd ed il governatore dell’Emilia Romagna Stefano, il leader della Lega Matteoattacca entrambi adi. Nel “mirino” del vicepremier e ministro dei Trasporti, la vicinanza – passata o presente – dei due esponenti del centrosinistra con Aboubakar, il sindacalista e oggi deputato finito nell’occhio del ciclone nelle ultime settimane per l’inchiesta sulle cooperative del basso Lazio gestite da moglie e suocera. «Belle coppie», commenta sarcastico sul suo profilo Facebook, pubblicando due vecchierispettivamente di Schlein e Bonacccini ...

Open

... che sembra orientare la sfida per la guida del partito in una corsa a due tra l'ex leader di Occupy Pd ed il governatore dell'Emilia Romagna Stefano, il leader della Lega Matteo......piattaforma ecologista - progressista 'Coraggiosa' a sostegno della ri - candidatura del Presidente. A San Giovanni in Persiceto aspettò e interrogò il segretario della Lega Matteo... Salvini-Bonaccini, botta e risposta a colpi di foto: gli "scheletri nell'armadio" di Putin e Soumahoro Il Veneto leghista sogna il traguardo dal referendum del 2017. Ora che è al governo ce la farà Gli ostacoli sono molti, dal presidenzialismo ai famigerati ...Stefano Bonaccini ha svolto un ruolo importante nel determinare, con la vittoria nelle elezioni regionali, l’interruzione della "resistibile ascesa" di Matteo Salvini e ha in dote la concretezza di ...