Rinnovo Pereyra | l’argentino aspetta una mossa dell’Udinese

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roberto Pereyra è in scadenza a giugno 2023 e aspetta una mossa dall'Udinese per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Insieme a lui anche altri cinque sarebbero in scadenza a giugno e per questo la società sta valutando il da farsi. La Fiorentina è interessata al Tucu, anche se il giocatore non ha mai nascosto la voglia di chiudere la carriera al River Plate. Pozzo a gennaio non lo regalerà qualora dovesse prospettarsi la cessione, Italiano resta in allerta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

