LA NAZIONE

Il personale infermieristico dovrebbe, secondo gli accordi, effettuare tre turni giornalieri consecutivi nel carcere sull'isola prima di far ritorno sulla ...... nel caso della rapina a Phala Phala non c'è stata alcunadi furto, nessuna inchiesta di ... abbiamo descritto i legami tra le bande criminali sudafricane (specie quelleKwaZulu - Natal) e ... La denuncia del Nursind: infermieri "ostaggi" alla Gorgona in attesa di una barca Autolinee Toscane informa che presenterà denuncia contro ignoti per atti di vandalismo a danno dei propri bus. L’episodio è stato scoperto stamani mattina dal responsabile del deposito di Camaiore che ...mentre le autorità e la società civile di Macallè insieme a due organismi multilaterali delle Nazioni Unite continuano a denunciare il mancato rispetto di alcuni punti dell’intesa da parte del governo ...