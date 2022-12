Delusione Kim | arriva la notizia ufficiale dal Qatar

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Questa sera è andato in scena, nella cornice dello Stadium 974 di Doha, l’ottavo di finale fra Brasile e Corea del Sud. La Seleçao ha ottenuto il pass per i quarti di finale grazie ad un roboante 4-1, maturato grazie alle marcature di Vinicius JR, Neymar, Richarlison e Paqueta. Inutile la rete degli asiatici, a firma di Paik Seung-Ho. Il Brasile affronterà la Croazia in un suggestivo quarto di finale che vedrà sfidarsi i due fuoriclasse del Real Madrid: Vinicius JR e Luka Modric. Si chiude così l’avventura di Kim Minjae e della sua Corea del Sud, eliminata dopo un cammino entusiasmante, a sorpresa. Mondiale2022: la Corea del Sud cade agli ottavi In seguito al risultato di questa sera, la Corea del difensore azzurro Kim Minjae è costretta a lasciare il. Nonostante una fase a gironi sorprendente, in cui hanno fatto fuori ...

