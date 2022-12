(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un uomo è statocon l'accusa di molestie , per aver effettuato 2.060te in 9alla stazione diper urlaregli agenti. È successo a Saitama, in Giappone . '...

corriereadriatico.it

È stato arrestato il 28 novembre e ha confessato il crimine dopo l'interrogatorio della. Dopo il suo arresto, ha detto: 'Sapevo che un giorno lasarebbe venuta a prendermi'. La ...Il male della Chiesa in questa fase è una cosa che silealismo: è il male perché la Chiesa ... Ci diranno che erano pistole per la, sì... quello che volete voi, ma è qualcosa che non può ... Chiama la polizia 2.060 volte in 9 giorni solo per urlargli contro e insultarli: arrestato Un uomo è stato arrestato con l'accusa di molestie, per aver effettuato 2.060 chiamate in 9 giorni alla stazione di polizia, solo per urlare contro gli agenti. È successo a ...Ha picchiato la compagna provocandole delle lesioni e l’ha offesa davanti al figlio minorenne. Queste le accuse per le quali un cittadino di nazionalità albanese residente a Latina è stato colpito da ...