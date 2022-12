Calcio | le figlie di Pelé ' non rischia di morire | presto a casa'

... lo zio Stefano Serafini, a Chanel e alla piccola Isabel e alle cuginette (ledella sorella ... interviste, imprese, investimenti e tanto, troppoper entrambi, che hanno sognato e ..."Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio (di morte), è in cura", ha detto una delledell'ex giocatore, Flavia Arantes, al programma televisivo di Rete Globo,...(ANSA) - SAN PAOLO, 05 DIC - Pelé "non rischia di morire e tornerà presto a casa". Arriva dalle figlie del campione brasiliano, le cui condizioni di salute hanno tenuto il mondo in ansia nelle ultime ...Il ventenne di Sassuolo si cominciava a cercare il 5 dicembre 2020. La mamma in lacrime, gli appelli senza sosta sui social ...