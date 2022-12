Bambini e adolescenti | rapporto con la rete e post-pandemia Il convegno a Pozzuoli

Repubblica Roma

Sappiamo anche che ie glipossono sviluppare il Long Covid ". L'ipotesi dell'indebolimento C'è chi invece trattando il tema contesta l'utilizzo poco corretto della parola 'debito'...... racconta il difficile passaggio all'età adulta dioutsider, cresciuti in realtà ... la prima, innovativa sit - com perin età prescolare prodotta da RAI Kids, in onda nel 2023. Da ... La psicologa: "Aumentati del 315% i casi di bambini e adolescenti che non si riconoscono nel proprio sesso bi… Dal 6 dicembre, giorno della festa di San Nicola, nelle vie del centro del paese parte l’esposizione dei disegni vincitori del concorso promosso dal Comune ...Stando ai dati ufficiali, ora, i bambini e gli adolescenti col berretto rosso sarebbero più di un milione. Alcuni attivisti si sono schierati contro questa militarizzazione denunciando che viola i ...