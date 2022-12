Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)DEL 4 DICEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINAta SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALTEZZA SVINCOLO VIA TIBURTINA PRESTARE ATTENZIONE AL MOMENTO SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PASSIAMO NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI LA TERZA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO TRA LA VIA APPIA FINO A VIA DELLE GROTTE NELLA CAPITALE OGGI ATTIVA L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELALL’INTERNO DELLA NUOVA FASCIA VERDE ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCONE PER IL TRAFFICO PRIVATO FINO ALLE ORE 12.30 PER POI PROSEGUIRE NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30 LO STOP è PREVISTO PER TUTTI I ...