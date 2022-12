la Repubblica

Ma quanto vale oggi il bonus Tra ottobre e dicembre una famiglia di tre o quattro persone considerata '' può ricevere un bonus luce fino a 321 euro. E se abita in una città come Roma con ...Piove, governo cialtrone (e anche un poco ladro). Nell'anno 2022 andrebbe riscritta la maledizione antipolitica forse più nota e antica (secondo la Treccani è del 1861, nacque come didascalia di una ... Terra fragile Quella di Ischia è l'ultima tragedia di un Paese che ha fatto abuso di cemento e condoni. Con un bilancio di 148 morti da frane e 188 da alluvioni ...Una riflessione amara su quanto il Natale sia sempre più una festa consumistica e su come le nostre abitudini stiano distruggendo la Natura ...