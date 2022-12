Tajani | “Andrò in Libia per cercare un accordo generale sui migranti”

(Di domenica 4 dicembre 2022) ROMA – “Ho visto il ministro degli Esteri libico,inper vedere un po’ come si può arrivare a un”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine dei Med Dialogues.ha ricordato di aver visto anche “il ministro degli Esteri del Libano, il presidente del Niger, pure lì stiamo lavorando per incrementare anche le relazioni: ci sono i nostri militari lì, c’è una presenza militare italiana, quindi bisogna avere una strategia comune per combattere l’immigrazione, tutte le illegalità, il rischio terrorismo”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

"Ho visto il ministro degli Esteri libico,in Libia per vedere un po' come si può arrivare a un accordo generale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine dei Med Dialogues.ha ricordato di aver visto anche