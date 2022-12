Programma weekend – Le partite di U18 | U16 e U15 in diretta streaming Youtube

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si avvicina un nuovodi campionato per le formazioni giovanili biancazzurre, con ben tretrasmesse insugrazie alla collaborazione tra SPAL e La Giovane Italia. La Primavera di mister Vito Grieco, dopo la battuta d’arresto sul campo del Padova, riparte dalla sfida tra le mura amiche contro l’Alessandria, valida per l’11° giornata del Campionato Primavera 2. Impegno casalingo anche per l’Under 18 di mister Massimo Pedriali, che al “G.B. Fabbri” attende il Monza, determinata a consolidare ulteriormente il primato in classifica. La partita, indomenica 4 dicembre alle ore 15:30 sarà visibile insul canaleufficiale di SPAL, con la telecronaca di Luca Pellegrini ed il commento tecnico di ...

Ilsarà trasmesso poi in replica anche su Rai 1 in terza serata (dopo Porta a porta ). E nel, alle 10.30, su Rai Radio 2. Insomma: Fiorello ovunque! E con una colonna sonora d'...Bene, le sfide di domenica 4 dicembre, tutte inalle 14:30 , tranne la Juventus , ... Ma andiamo a vedere quelli che sono i risultati che potrebbero uscire da questo. Serie C, girone ...One man show mattutino, rassegna stampa e tanti ospiti, musicali e non. Fiorello per sei mesi rende la sveglia degli italiani meno traumatica ...Nuovo weekend all’insegna di Verissimo su Canale 5. Dopo la puntata di ieri il talk show condotto da Silvia Toffanin si rinnova con un nuovo appuntamento domenicale in programma oggi, come sempre alle ...