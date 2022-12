Pd | Orlando | “Io candidato? Aggiungere nomi aggrava solo i problemi”

(Di domenica 4 dicembre 2022) ROMA – “Ioper la guida del Pd?un nome a quelli di chi già si èalla segreteria non mi sembra un modo di risolvere il problema ma, semmai, dirlo”. Così Andrea, ospite del Caffè della domenica su Radio 24. “Continuo a insistere sull’esigenza di mettere al centro le idee”, ha ammonito. “Chiamarci Partito Democratico e del Lavoro? Sono pienamente d’accordo, a livello simbolico avrebbe una grandissima forza. Anzi dovremmo proporre questo nome con un referendum, in parallelo alle primarie”, ha infine dichiarato. “Il lavoro non è più quello della fabbrica, fordista di una volta, ma tutto il mondo della piccola impresa, degli autoè schiacciato dei soggetti sovranazionali. In Italia il 12% dei lavoratori sono sotto la soglia di povertà”, ha ...

