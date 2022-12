Milito | «Il potere di seduzione di Mourinho è enorme Ti convince di ciò che vuole»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Diegosi racconta in una lunga intervista a Sport Jot Down. Racconta la sua carriera. “Ho esordito in Prima Divisione a quasi 21 anni, sono arrivato all’Inter a trent’anni. Tutto sembra essere successo relativamente tardi, ma è stato perfetto così. Mi sento orgoglioso, ma sì, è vero che almeno in Argentina debuttano molto più giovani. C’è chi a quindici o sedici anni ha giocato tante partite. Quando sono arrivato al Racing non è stato facile. Il club stava attraversando un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista finanziario. Non avevamo le nostre strutture, dovevamo cambiare ogni giorno… D’altronde, diciamo che stiamo parlando di una bella entità. Sono un loro fan e ho un grande affetto per loro. Nel mio caso, ha forgiato la mia personalità e mi ha fatto sviluppare valori che mi accompagnano ancora oggi“.è stato al Genoa. “Era ...