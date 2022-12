LIVE – Trento-Pesaro 41-39 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata dellaA1di. Interessante scontro diretto tra la sesta e la quinta in classifica in campionato, entrambe a quota 10 punti. Gli uomini di coach Molin stanno vivendo un momento positivo inA, con tre vittorie nelle ultime quattro, con l’unica sconfitta arrivata contro la Virtus Bologna; tutto questo mentre è arrivata la prima vittoria in Eurocup contro un’avversaria del calibro di Gran Canaria. Ruolino di marcia identico per gli ospiti, con tre successi e un KO, che però hanno perso contro Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 4 dicembre sul parquet della BLM Group Arena, con ...

Recupero 1'e 7'match: Partenza sprint dell'Arezzo che cerca di spaventare subito le ... Al 6' Ilpassa in vantaggio. Su rimessa laterale Lucin serve Tonelli che lascia partire un tiro ...Ilcede di misura al Padova nella sfida dell' 'Euganeo' valevole per la diciassettesima giornata ...match Mister Tedino si affida al '3 - 5 - 2', proponendo Marchegiani a protezione dei pali ...Il Trento cede di misura al Padova nella sfida dell’ “Euganeo” valevole per la diciassettesima giornata del girone d’andata. I veneti s’impongono per 2 a 1 grazie alle reti di Vasic, con deviazione de ...1' di lettura 04/12/2022 - Tutto pronto per il match che vede opporsi due tra le squadre più in forma del campionato, entrambe a quota 10 punti e con l’obbiettivo di confermare l’ottima posizione in c ...