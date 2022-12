Francesca Cipriani si è sposata | Alfonso Signorini è il testimone ma non si presenta | sostituito da Giucas Casella

Grande giorno perche ha detto il fatidico sì al suo Alessandro. Le immagini del matrimonio e gli invitati Vip presenti. Lo avevano annunciato e hanno mantenuto fede alla parola data:...Tanti gli assenti al matrimonio di: Signorini e Ricciarelli le avrebbero dato buca all'ultimo ...I pettegolezzi non mancano e in merito al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, si sta dicendo davvero di tutto. Francesca ieri era bellissima nel suo abito da sposa bianco e ha ...Alfonso Signorini, che sarebbe dovuto essere testimone di nozze di Francesca Cipriani nel giorno del matrimonio con Alessandro Rossi, ha disertato la cerimonia. Al suo posto, per una sostituzione ...