Calcio | Mondiali 2022 Argentina | Scaloni | “Vinta una partita difficile Spero che Di Maria recuperi”

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’è approdata ai quarti di finale deidiin Qatar. I sudamericani hanno battuto l’Australia 2-1 grazie ai gol di Messi e Alvarez, rischiando qualcosa nel finale dopo la rete che aveva riaperto tutto. Il commissario tecnico Lionelsi è espresso così dopo la: “É stata una, ci hanno messo una pressione soffocante, che ci è costata soprattutto nel primo tempo. All’intervallo abbiamo però fatto delle correzioni. Leo ha aperto lae poi abbiamo alzato il ritmo“. “Di María? Questa sera non poteva giocare, anche se averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e mettersi in gioco. L’Australia è stata un avversario ...

