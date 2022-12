Viaggio a Bakhmut | sul fronte più duro in cui i russi attaccano più di prima

(Di sabato 3 dicembre 2022) Isono in ritirata ovunque, ma spingono sulla città del Donbass: «È una pubblicità per la Wagner» dicono gli ucraini, che non mollano

Corriere della Sera

... tre a Ridkodub, uno a Chasiv Yar e uno a- ha scritto Kyrylenko - . Altre quattro persone ... Ildi lavoro del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Minsk, previsto per oggi e ...Hanno capito che non prenderannofacilemnte e ora stanno cercando di aggirarla da Est verso ... Così il Papa nell'udienza generale, in cui ha ripercorso il suoin Bahrein. 'Ma a parte l' ... Viaggio a Bakhmut, sul fronte più duro I russi sono in ritirata ovunque, ma spingono sulla città del Donbass «È una pubblicità per la Wagner» dicono gli ucraini, che non mollano ...Tecnici al lavoro giorno e notte per ripristinare la rete elettrica: “Siamo in guerra come i soldati, i russi cederanno” ...