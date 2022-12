Ultime Notizie – Coppa del mondo di sci | trionfo bis per Goggia a Lake Louise

(Di sabato 3 dicembre 2022) A distanza di 24 ore Sofiaconcede il bis e trionfa anche nella seconda discesa libera di, valida per ladeldi sci alpino. Sulle nevi canadesi la trentenne bergamasca si impone con il tempo di 1’28?96 davanti all’austriaca Nina Ortlieb (1’29?30) e alla svizzera Corinne Suter (1’29?33). Perè la vittoria numero 19 in carriera indel. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Commenta per primo Arrivano buoneper Pelé , il Brasile e tutto il mondo del calcio. O'Rei è ricoverato da mercoledì 30 ...alle cure per le infezioni respiratorie e non è peggiorato nelle...Mondiali: giorno 14. Nel nostro ticker giornaliero trovate lesul grande evento. Il mondo del calcio preoccupato per la leggenda del calcio Pel . Secondo i media brasiliani, il trattamento chemioterapico dell'82enne per il cancro al colon stato ... Ucraina, ultime notizie. Petrolio russo, Consiglio Ue vara tetto a 60 dollari. Zelensky deluso: non ... Tuoni, fulmini e pioggi forte. Il temporale si abbattuto su Roma dopo la pioggia di oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio le perturbazioni erano diminuite, ma sono riprese in serata.Negli scorsi minuti è stato comunicato, alle società interessate, il rinvio di quattro gare di Under 15 in programma domani mattina: tre nel campionato Elite ed una nei Regionali. La causa è legata al ...