Ucraina | è possibile portare i generali russi davanti ad un tribunale per crimini contro l' umanità?

- Risponde ad Omnibus il giornalista e analista dell'Ispi Ugo Tramballi. 'Sarebbe anche giusto ma temo di no. Russi, americani e cinesi non si fanno mai portare alla sbarra dai tribunali ...Il fronte atlantico propone una "pax" che non sia inaccettabile per l'e a condizione che ... seppur con alcune precisazioni: dall'individuazione di John Kerry comeinterlocutore alla "...Risponde ad Omnibus il giornalista e analista dell'Ispi Ugo Tramballi. "Sarebbe anche giusto ma temo di no. Russi, americani e cinesi non si fanno mai portare alla sbarra dai tribunali internazionali" ...Continuano i bombardamenti russi nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Danneggiati gasdotti e le reti elettriche: “I russi hanno bombardato il distretto di Nikopol per tutta la notte, ma ...