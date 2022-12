Tuttosport – Perché la Juve non è spaventata dalla visuale del buco della serratura

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 dicembre 2022) 2022-12-03 09:44:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Le chiacchiere per ricostruire i fatti. C’è qualcosa di simbolico in un Paese che decide di scrivere parti importantipropria storia recente attraverso le intercettazioni, usando le ciance per dare forma alla realtà ed erigendo il pettegolezzo a verità. Il tutto sfruttando la morbosa curiosità di spiare dal. Mentre aspettiamo che le indagini sullantus diventino processo e poi sentenza, si celebra il processo mediatico fatto di stralci, ipotesi e ipotesi delle ipotesi. Come sempre. Nel frattempo, in mezzo a tante chiacchiere, è giusto registrare due fatti: il calcio italiano si sta dimostrando molto prudente nell’esprimere giudizi sulla vicendantina e lantus si ...