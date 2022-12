Terra Amara | anticipazioni 5-10 dicembre 2022 | Demir esce di prigione

(Di sabato 3 dicembre 2022)e Hunkarriuscirà ad uscire di. A, nelle prossime puntate, terrà banco la delicata situazione dell’uomo che porterà persino Hunkar a corrompere Gaffur affinchè si prenda la colpa al posto di. Come andrà a finire potete leggerlo nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e sabato alle 16. E’ visibile in diretta e in replica in streaming su Mediaset Infinity.da lunedì 5 a sabato 10Gaffur, approfittando dell’assenza di, intravede un’opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha ...

Nuovo appuntamento oggi sabato 3 dicembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir è in carcere, ma Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente. Ecco il Video Mediaset ...... il Rimini inciampa ancora una volta inemiliana, dopo la sconfitta subita a Reggio nello ... Una sconfittaper il Rimini viste le tante occasioni non sfruttate, i biancorossi restano a quota ...Anche oggi, giovedì 1° dicembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la… Leggi ...Nelle puntate turche di Terra amara, Demir Yaman non esita a salvare Zuleyha Altun quando scopre che è finita in un sanatorio a causa di Hunkar ...