Pelé è stabile e reagisce alle cure | “Sono forte”

(Di sabato 3 dicembre 2022)ha voluto rassicurare tutti con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. “, voglio tranquillizzarvi e fare in modo che pensiate positivo. Ho molta speranza e seguo i miei trattamenti come sempre. Ringrazio tutti, medici compresi” scrive il brasiliano, ricoverato da quattro giorni nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Ed è proprio l’ospedale a rendere note le condizioni di, che è “e sta reagendo beneper l’infezione respiratoria”. Una nota ufficiale che in qualche modo vuole mettere finevoci, diffuse da A Folha, sulla mancata risposta dell’ex campione alla chemioterapia: “Non mostra peggioramenti da 24 ore”. Visualizza questo post su Instagram Un ...

Le condizioni di salute distanno tenendo in ansia il mondo intero. I medici hanno deciso di interrompere la chemioterapia ... èe non c'è stato alcun peggioramento nelle ultime 24 ...è ancora in cura e il suo stato di salute rimane. Ha avuto una buona risposta alle cure per le infezioni respiratorie e non è peggiorato nelle ultime 24 ore'.