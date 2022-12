Manovra | l’allarme dell’Anci | Serve un miliardo in più

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dal caro energia alla pace fiscale, dai bonus ai dipendenti pubblici alla spending review informatica. I Comuni italiani fanno i conti alladel governo e lanciano, chiedendo ulteriori sostegni per oltre undi euro. In un documento inviato ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, l’Anci ha spiegato nel dettaglio quali sono le principali problematicità delle amministrazioni, quantificando anche i fondi o ristori da assegnare ai sindaci per evitare “problemi ai bilanci”. Per attutire l’esborso per il bonus ai dipendenti pubblici previsto per il 2023, i Comuni chiedono un finanziamento statale di 400 milioni di euro, mentre per far fronte allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, chiedono uno stanziamento di almeno 80 milioni di euro. Nel documento, presentato alle commissioni dal ...