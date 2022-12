Indiana Jones 5 si mostra nel suo primo trailer originale

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arrivano le prime clip di5, che si presenta con il suoal grande pubblico Comincia a farsi concreta la marcia di avvicinamento all’attesissimo ritorno di. Dopo l’ultimo deludente capitolo del 2008, Il regno di cristallo, nel giugno 2023 arriverà il quinto film del franchise, La ruota del destino, che vede alla regia James Mangold, firma di pellicole come Logan – The Wolverine e Ragazze interrotte. Un film molto atteso, che ha il duro compito di riscattare il capitolo del 2008, considerato molto deludente sia dalla critica che dal pubblico. In realtà, stando soprattutto alle fonti oltreoceano, il progetto sembra essere avvolto da un palpabile scetticismo, testimoniato anche dalla manca di informazioni che ha ...

Dopo aver già smentito le voci su presunte proiezioni di prova 'disastrose' pe re la ruota del destino , James Mangold è tornato a scagliarsi contro chi mette in giro voci false sul film. LEGGI "5: svelato il titolo, ecco il primo trailer con il ...AL TORINO FILM FESTIVAL Simona Ventura presenta il film su Marco Pannella SVELATO ANCHE IL TITOLO '' è tornato, ecco gli scatti dal trailer GUARDA LE FOTO Will Smith sul red carpet con la famiglia per 'Emancipation' IL TOUR "MAX30" Max Pezzali in trionfo al Forum di Assago SEPARAZIONE ...Dopo aver già smentito le voci degli ultimi giorni, James Mangold si scaglia contro chi mette in giro voci false su Indiana Jones 5 ...Arrivano le prime clip di Indiana Jones 5, che si presenta con il suo primo trailer originale al grande pubblico che aspetta con ansia.