Dune – Parte 2 | Timothée Chalamet svela un particolare scatto dal set

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’uscita di2 è prevista per fine 2023, ciononostanteha deciso di deliziare i fan con un post inatteso. L’acclamato volto del grande schermo ha difatti condiviso unoproveniente dal set dell’attesissimo sequel, diretto ancora una volta da Denis Villeneuve. Lo scorso settembre lo abbiamo visto sul red carpet della 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per presentare Bones and All di Luca Guadagnino, in concorso. Si è trattato, tuttavia, di una semplice toccata e fuga, dal momento cheha dovuto far subito ritorno sul set di2. E proprio dal diretto interessato, il quale nelle ultime settimane ha fatto ritorno in Italia per l’intervista a Che ...