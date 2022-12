Cosa si fa in paradiso? Preferisco l' inferno | Vittorio Feltri | dopo la morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022)più schietto che mai. Ospite de I Lunatici, programma in onda su Rai Radio2, il direttore editoriale di Libero non si sottrae alle domande di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Prima curiosità? Il rapporto con le donne: "Se piaccio, non me ne sono mai accorto. Sono sposato con una donna che mi ha salvato la vita. Siamo sposati da 55 anni. Qualche distrazione me la sono presa anche io, come tutti. Non si è trattato di tradimenti autentici ma di diversificazioni". Un concetto ben diverso dalle corna per, che tiene a precisare: "Il tradimento autentico è quando uno si innamora, lascia la moglie e i figli, va da un'altra parte. Sono cose che bisogna evitare perché non servono. Io queste cose le ho sempre evitate e sono ancora con mia moglie, con la quale mi trovo benissimo". Eppure le scappatelle non sono ...