Caro Porro | sono un geotecnico | su Ischia c’è una cosa che nessuno dice

(Di sabato 3 dicembre 2022) Buongiorno Nicola Stimo il tuo modo di fare giornalismo, mai ingessato, equilibrato quanto basta, dai toni alti quando serve.un ingegnere strutturista enon proprio di primo pelo (40 anni di professione) e vorrei offrirti una chiave di lettura del disastro diche è stata del tutto ignorata, forse perché in controcorrente rispetto all’onda emozionale e a certo perbenismo intellettuale. Se devo andare da Palermo ad Agrigento e, su due o tre ponti, trovo il limite di velocità a 30 km/h, lo rispetto senz’altro ma, se tale limite è spalmato uniformemente su tutto il percorso, il mio istinto di sopravvivenza mi suggerisce di fregarmene. Ora, in tutti gli approfondimenti giornalistici e salotti televisivi, come spesso accade in queste tristi circostanze, la fanno da padrone i vari Legambiente, Soprintendenze, Wwf, Lipu ...

Nicola Porro

Senza nome sì, con nome no perché già mi faranno il mazzo con le sanzioni (così dicono per chi non avrà 60 crediti e io non li avrò) figuriamoci se vedono il mio nome. Anni fa sarei dovuta entrare in ...E in questo la parrocchietta savianiana , composta dagli intellettuali che si sussurrano a vicenda 'guardaquanto siamo bravi', si sta impegnando alacremente. Senza sosta. La tesi, che oggi ... Caro Porro, così mi hanno silurato per motivi politici (Nicola Porro) Partiamo dalla principale misura di questa legge di bilancio, quella che impiega più soldi di tutti, ovvero il sostegno a famiglie e industria contro il caro energia, da tutti ...'L'approccio che abbiamo avuto è quello di un bilancio familiare: quanto mancano le risorse ti preoccupi solo di cosa sia giusto fare perché quella famiglia possa crescere, non ci pensa al consenso': ...