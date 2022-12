Ascolti tv | Ballando con le stelle crolla sotto i 3 milioni Al venerdì Milly non brilla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 dicembre 2022) Niente da fare percon lealsera. La mossa di Rai 1 di mandare in onda la partita di due squadre che al mondiale conoscevano già il loro destino, non è stata forse la più vincente. Ilsera il match poteva essere trasmesso su Rai 2 per lasciare spazio alla semifinale dicon le. Va anche detto, che la puntata del programma diCarlucci del 2 dicembre, è stata una puntata non sense, con poco mordente e come sempre, troppo, troppo piena di lungaggini delle quali, si poteva fare a meno ( il lunghissimo spazio dedicato a Iva Zanicchi ad esempio, era una di quelle cose da tagliare). In ogni caso, Rai 1 fa più che bene nella fascia fino alle 22 visto che la partita è stata vista da quasi 5di ...