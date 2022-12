Traffico Roma del 02-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Luceverdeveri trovati all’ascolto aNordin coda sulla via Flaminia da Labaro a due punti sul grande raccordo anulare si sta in coda pered anche per la presenza di incidenti nei carreggiate svincoli cazzi Al Casal del Marmo mentre in carreggiata interna perintenso code tra Casilina e Ardeatinaancora sulla tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare la tangenziale è a sé sulla tangenziale si sta in coda per incidente fino all’uscita per via Tiburtina quindi direzione stadio trafficata la via Aurelia dal raccordo fino a via Aurelia Anticaintenso lungo il viadotto della Magliana sulla via Pontina raccordo anulare a via Cristoforo Colombo direzione Eur in via Leone XIII per il trasporto pubblico notizia che ...