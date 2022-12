Terremoto a La7 tutti contro Myrta Merlino | cosa sta accadendo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non sono stati graditi certi atteggiamenti della giornalista, uno dei volti di La7, al timone de L’Aria Che Tira è nell’occhio del ciclone. Non tira infatti, per ironia della sorte, una bella aria. Segnalazioni e proteste per una serie di atteggiamenti dellache non sono stati ritenuti dall’ambiente come idonei e professionali. Si parla addirittura di “comportamenti incivili e maleducati”.avrebbe creato un ambiente di lavoro tossico arrivando, stando a quanto si dice, a condizionare la turnazione o la permanenza o meno dei colleghi. Non a casa dopo l’insindacale, è stato emesso un comunicato reso noto da Fanpage.it. La RSU, nell’insindacale del 30 novembre, ha riportato all’Azienda le numerosissime segnalazioni ...