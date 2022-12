Scioperi | a Napoli stop a metro | funicolari e linee Eav

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoalla Linea 1 dellapolitana, stessa situazione per leCentrale, Montesanto e Mergellina, per leEav, servizio ridotto per tram, bus e filobus. Questi agli effetti dello sciopero del trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle di base al quale si aggiunge l’astensione di otto ore organizzata dalla Uiltrasporti per i dipendenti Anm e Eav. Rispettate le fasce di garanzia della mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.