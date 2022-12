Pamela Prati non vorrebbe andare ospite a Verissimo | il motivo

"bistrattata" dalla televisione Secondo the pipol, la ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe delle difficoltà a partecipare agli show del piccolo schermo per via dell'affaire "...... la soubrette ha detto no a Silvia Toffanin Incredibile colpo di scena In queste ultime ore FanPage.it ha voluto vederci chiaro sulle presunte interviste saltate diperchè avrebbe posto ...Pamela Prati è uscita dal GF Vip e molti dei suoi fan si aspettavano finisse nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, come succede a tutti gli ex gieffini. A quanto pare, però, la famosa showgirl ...“Nessuno vuole intervistare Pamela Prati se non parla di Mark Caltagirone”, è la notizia rimbalzata in rete da qualche giorno ...