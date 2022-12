Pacchi con occhi animali ad ambasciata ucraina in Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) –macabri, ‘intrisi di sangue’ e contenentidi, sono stati inviati a sei ambasciate dell’in Europa, compresa quella in. Lo denuncia il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, spiegando che isono stati trovati nelle sede diplomatiche ucraine in Ungheria,, Olanda, Croazia, Polonia e Austria. I, spiega Kiev, sono stati ricevuti anche dai consolati generali ucraini di Napoli e Cracovia. Questi ‘insanguinati’ seguono le lettere esplosive, recapitate a diversi mittenti nei giorni scorsi in Spagna, tra cui il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e l’di Kiev a Madrid. L'articolo proviene da ...

