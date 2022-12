Tiscali Notizie

- . Si è fatto già in particolare per la tubercolosi e per l'Aids, ma ancora abbiamo ... qui, oggi, in Italia - ha concluso - , dobbiamoqui, e oggi, anche in Africa". 2 dicembre 2022...anniin una formazione sempre più capillare e continua perché al cambiamento tecnologico che stiamo apportando, corrisponderà un nuovo modo di lavorare, " ha dichiarato Anna Maria,... Morrone: investire in Africa per migliorare la salute di tutti Roma, 2 dic. (askanews) - 'Abbiamo bisogno di investire, abbiamo bisogno di tecnologie, abbiamo bisogno che l'Europa, gli Stati Uniti e il ...Nella Giornata mondiale il punto sullì'Aids nel mondo e in Italia, tra ricerca e impatto di Covid-19 sulle diagnosi.