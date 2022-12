Lutto choc nel cinema | l’attore trovato morto su un marciapiede | la terribile ipotesi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)sotto, la polizia di New York hasu undel Bronx. In un comunicato stampa condiviso con la polizia ha affermato che il corpo è stato identificato come quello di Frank Vallelonga jr, noto per il suo ruolo nel film Green Book del 2018. Aveva 60 anni. La causa di morte non è stata rilasciata; tuttavia, un maschio di 35 anni, Steven Smith, è stato arrestato e accusato di occultamento di cadavere umano, afferma il comunicato. “L’indagine rimane in corso in questo momento”, ha detto il NYPD nel comunicato. Fonti della polizia hanno detto che, sulla base di una prima indagine, è probabile che Vallelonga siaper overdose. Un portavoce del NYPD ha anche detto a The Post che il video di sorveglianza ha catturato Smith ...