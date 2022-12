“Io e Milly Carlucci abbiamo litigato” Ballando con le stelle | la rivelazione dalla più amata

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si definiscano praticamente sorelle, Carolyn Smith e, ma nel loro passato è emerso qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. È la stessa giudice dicon lea raccontare tutto. Lo fa tramite la rivista Gente. È qui che Carolyn Smith racconta del rapporto splendido che ha con la conduttrice, ma anche un passato un po’ turbolento. Un aneddoto che risale ad alcuni anni fa, racconta la Smith: “Liti mai, screzi neppure”. E ancora: “Una sola volta, anni fa, è capitato un battibecco in diretta per una cosa che a mio avviso non era stata colta nel modo corretto. Ero senza voce quella sera, ma per sbottare ricordo che mi era tornata.” Ma la cosa buffa è comeha reagito al brutto gesto dell’ex ballerina. Ha raccontato Carolyn: “Ha saputo ...

Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto protagonista la giurata (in contrasto con alcuni colleghi della giuria e concorrenti),e Paolo Belli sono pronti per portare in ...Recentemente come si sa la Zanicchi sta partecipando a Ballando con le Stelle , programma condotto dache va in onda in prima serata il sabato sera. Si tratta di una gara in cui ...Ballando con le Stelle , è la serata della seconda semifinale. Stasera in tv , venerdì 2 dicembre , su Rai 1 appuntamento ...Ballando con le Stelle torna con la seconda semifinale venerdì 2 dicembre alle 22.05 circa su Rai 1. Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto protagonista la giurata Selvaggia Lucarelli ( ...