Highlights Croazia-Belgio 0-0 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Il Giappone firma così una nuova impresa conquistando i 3 punti che gli consentono di concludere il gruppo E in vetta a quota 6 e di volare agli ottavi, dove lunedì affronterà la. La Spagna ...Di seguito il video degli: VIDEO- BELGIO 0 - 0 CLICCA QUI PER GUARDARE LA SINTESI DELLA PARTITA SU RAIPLAYCroazia – Belgio highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la terza giornata del Gruppo F di Qatar 2022. Disastro per i Diavoli Rossi che chiudono il girone al terzultimo posto, termina l’ ...Gli highlights di Croazia-Belgio 0-0 match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La Croazia accede agli ottavi di finale dopo una gran bella partita, giocata a ritmi intensi ...