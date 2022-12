(Di venerdì 2 dicembre 2022) "Oggil'uomo piu'dell'universo per aver superato questa cosa bruttissima che ho avuto in vita mia che mi ha fatto tanto soffrire. Oggi questo guaio e' stato superato alla grandissima". A ...

A parlare è Gabriele Marone, 32 anni, disabile grave, affetto da schizofrenia paranoide e un lieve deficit mentale, all'uscita del Tribunale ordinario di Roma che stamani ha detto no alla nomina di ... Gabriele, disabile grave 'conquista' la sua autonomia: "Ho sofferto ma ora sono felice" - Italia 'Oggi sono l'uomo piu' felice dell'universo per aver superato questa cosa bruttissima che ho avuto in vita mia che mi ha fatto tanto soffrire."