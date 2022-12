Corea del Sud-Portogallo 2-1

Un cambio per laSud esce Lee Jae - Sung per Hwan Lee - Chan 2022 - 12 - 02 17:10:32 52' Il Portogallo continua ad attaccare, palla dentro per Ronaldo e girata in porta: non va, ma poco ...All'Education City Stadium di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali traSud e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium di Doha va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar traSud ...Ci è voluto del tempo ma i risultati di questo intenso lavoro stanno arrivando. La squadra nel 2019 ha vinto a sorpresa la Coppa d'Asia, primo trofeo della sua storia, al termine di una grande ...Corea del Sud-Portogallo vale per l'ultima giornata del gruppo H, tempo di verdetti. In una classifica che vede il Portogallo al primo posto con 6 punti, il Ghana secondo a 3, e la Corea del ...