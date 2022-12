Corea del Sud | gol al fotofinish | la ‘sobria’ gioia della tv – Video

18.09 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 18.08 Partita realmente infinita, l'Uruguay vince ma per una rete non passa il turno, infatti per la differenza reti passa laSud. Si chiude una generazione dell'Uruguay con gli addii praticamente certi di Cavani e Suarez.VIDEO GLI HIGHLIGHTS DISUD - PORTOGALLO 2 - 1 IL GOL DI HORTA IL GOL DI KIMKim Min-Jae pronto a fare festa: il difensore del Napoli non è sceso in campo nella vittoria contro il Portogallo che ha regalato la qualificazione alla sua Corea del Sud, ma ha fatto subito festa sui ...DOHA (QATAR) - Si va delineando il tabellone degli ottavi di finale al Mondiale in Qatar, dove anche Portogallo e Corea del Sud staccano il pass per la fase eliminazione diretta. I lusitani capitanati ...