(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come riportato da FoxNews.com, la WWE haoggi che il 20° anniversario diTo Thesi terrà sabato 17 dicembre. Nello spettacolo più patriottico e commovente dell’anno, la WWE proponeTo Theper onorare i militari e le loro famiglie e ringraziarli per il loro continuo sacrificio per gli Stati Uniti. L’evento per il 20° anniversario sarà caratterizzato da una card ricca di eventi, con la partecipazione, tra gli altri della campionessa femminile di SmackDown Ronda Rousey, Drew McIntyre, Braun Strowman, Sheamus, Imperium e altre Superstar WWE. L’evento dello scorso anno su FOX è stato ilTo Thepiù visto dal 2014, con oltre 2 milioni di spettatori.

