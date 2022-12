Traffico Roma del 01-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sul raccordo Code in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia in esterna fine tra Ardeatina e la Tuscolana file sulla Cassia tra la storta e la Giusti In entrambe le direzioni altre cose tra il raccordo è l’ospedale Fatebenefratelli incidenti sulle strade cittadine sono segnalati in via Appia altezza di via Regilla in piazzale Pio XI nei pressi di via Gregorio VII in via Suvereto all’incrocio con via Tresana altro incidente in via Prenestina nei pressi di Largo De Lapi chiusa la carreggiata di via dei Monti di Pietralata tra via caraci e la rotatoria di via Chiaromonte per lavori di ripristino della strada in seguito all’incendio di un veicolo nuova fase di potature in via Merulana chiusa alfino alle 17 tra via Brancaccio e il Viale Manzoni deviati bus 16 e 714 Vi ricordo infine ...