Polestar 2 - Dalla Svezia con stile e cavalli | è sfida alla Tesla Model 3 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Rivale designata della3, la2 da tempo fa parlare di sé, ma solo ora è acquistabile in Italia con prezzi di listino compresi tra 52.200 e 65.700 euro. Prodotta in Cina, a Luqiao, rappresenta il primolo di grande diffusione del giovane marchio della galassia Geely-Volvo.è nato come braccio sportivo del costruttore scandinavo per poi evolversi, nel 2017, in un brand a sé stante, che produce auto elettriche di fascia premium mantenendo un focus sulle prestazioni. E dopo l'esperimento della 1, una coupé ibrida ibrida plug-in da oltre 150 mila euro realizzata in pochissimi esemplari, il marchio ha definitivamente imboccato la via delle zero emissioni e in sciaDue, che abbiamo guidato in un test drive tra Milano e hinterland, nel prossimo triennio ...