Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 1 dicembre 2022

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1677m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1660m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ...

Non solo il Salento ma anche la parte ionica della Calabria è gravata da codice arancione oggi (immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile). Il dipartimento della ...Genova. Inizio dicembre freddo ma stabile sulla Liguria. Al mattino nubi basse nelle zone interne, specie alle spalle del settore centrale; cieli in prevalenza sereni o al più velati sul resto della ...Previsioni meteo per il 1/12/2022, Calderara di Reno. Generali condizioni di nuvolosità compatta, temperatura minima di 5°C e massima di 10°C Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della ...Oggi, giovedì 1 dicembre, secondo le previsioni il meteo risulterà in miglioramento rispetto agli ultimi giorni. La prima perturbazione del mese dovrebbe arrivare, però, già venerdì 2. Ritorneranno le ...