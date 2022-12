Lukoil | Meloni | ' bene dl | tutelato nodo strategico e livelli occupazionali'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia, "esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Una norma con la quale il Governo interviene, tra l'altro, per garantire la continuità del lavoro nella raffineria Isab di Priolo che impiega con l'indotto circa 10mila persone. Scopo dell'intervento d'urgenza è tutelare al tempo stesso unenergeticonazionale e icosì significativi per la Sicilia e l'intera Nazione". Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

, si profila amministrazione temporanea Si profila una 'amministrazione temporanea' per la Isab -di Priolo , in Sicilia . Il decreto approvato in Cdm per la ' tutela dell'interesse