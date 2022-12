LIVE Croazia-Belgio 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CANADA-MAROCCO DALLE 16.00 PAGELLE1? Inizia la partita! 15.55 Inni nazionali in corso, squadre in campo. 15.50 Ilha segnato un solo gol su 19 tiri totali ai. 15.45 Thibaut Courtois gioca la sua 100^ presenza con il, diventando il 1° portiere a raggiungere questo traguardo con ile il settimo calciatore in assoluto. 15.40 Mertens agirà da punte centrale dietro due trequartisti come De Bruyne e Carrasco. 15.35 Ivan Perisic ha preso parte a 16 reti traed Europei (9 goal e 7 assist), sei in più di qualsiasi altro calciatore croato. Nella sfida più recente contro il ...

Alle 16 giocano in contemporanea Croazia-Belgio e Canada-Marocco mentre alle 20 troviamo da una parte Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania. La diretta live di Croazia-Belgio, match valevole per la terza giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. La diretta live della classifica del girone F dei Mondiali di Qatar 2022, aggiornata in tempo reale passo dopo passo seguendo insieme gli scontri dell'ultima giornata.