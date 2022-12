(Di giovedì 1 dicembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il Paese deve cominciare a pensare ai giovani, perchè il rilancio di una politica energetica e ambientale passa per i nostri giovani. Noi abbiamo voluto scegliere i migliori”. Così Luca Dal Fabbro, presidente di, hato oggi la “Esg Challenge2023”, evento internazionale che si tiene a Genova con un focus sulle “dodici” proposte dall'azienda, in linea con l'Agenda 2030, tra cui individuare quelle più urgenti e strategici per imprese, istituzioni, mondo della ricerca.L'evento è anche la tappa conclusiva del premio Esg Challenge2023: la società ha selezionato le 10 miglioriche si sono distinte sul tema dellae delleambientali, sociali e di governance, realizzate da studenti ...

BlogSicilia.it

Il governo Melonila Manovra 2023, nella quale è introdotta anche una nuova tassa sugli extraprofitti delle ... Enel,, Erg e Acea. Nelle intenzioni del governo questi soldi contribuiranno ...... infatti, il titolo ha fatto peggio di titoli come A2A , ENEL e HERA , facendo meglio solo di.chiusura del 28 novembre La valutazione di ACEA secondo l'analisi fondamentale Il titolo... Iren presenta 12 sfide per la sostenibilità e premia tesi di laurea GENOVA (ITALPRESS) – “Il Paese deve cominciare a pensare ai giovani, perchè il rilancio di una politica energetica e ambientale passa per i nostri giovani. Noi abbiamo voluto scegliere i migliori”. Co ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Dodici sfide per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023. Dodici temi proposti da Iren, in linea con l'Agenda 2030, ...