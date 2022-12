Honda - Adas di Livello 3 su scala globale entro il 2030

AlVolante

Questo nuovo modello potrà contare anche sull'ultima generazione del pacchettochiamatoSENSING che include sistemi come il Traffic Jam Assist, il cruise control adattativo, il ...Test anche per laCivic, la Smart #1, la Toyota Corolla Cross, la Isuzu Dmax, la Renault ...le novità riguarderanno infatti anche le valutazioni sui nuovi dispositivi di ausilio alla guida oLa Casa giapponese aggiorna i suoi dispositivi di sicurezza e di guida assistita, preparandosi a renderli gradualmente disponibili in tutto il mondo con l’obiettivo di azzerare gli incidenti fatali pe ...The company plans on introducing more advanced driver-assist technology in the US by the end of the decade. By 2030, hands-free driving will come standard on all Honda vehicles.