GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria stufo di Antonella Fiordelisi | “Mi hai sfracassato le pa**e”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una delle coppie formate nella settima edizione del Grande Fratello Vip rischia già di saltare dopo gli ultimi giorni di grandi tensioni. Stiamo parlando diche, tra un bacio e l’altro, lasciano spazio anche a grossi litigi che sembrano mettere in discussione i loro sentimenti. L’ultimo momento di agitazione è arrivato di recente quando Edo ha letteralmente sbottato dopo l’ennesimo paragone con Antonino Spinalbese. Grande Fratello Vip 7:va su tutte le furie Solo qualche giorno fanon aveva per niente condiviso l’avvicinamento trae Micol Incorvaia. In quella situazione, la schermitrice usò termini alquanto inappropriati verso la coinquilina. Gli ...